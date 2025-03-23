تعليم البحيرة تنفذ خطة إخلاء طارئة لمبنى المديرية.. صور

أخلت الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مبني مديرية التربية والتعليم من الموظفين فى إطار مشروع مواجهة الازمات والكوارث وتفعيلا لخطط التعامل مع الأزمات الطارئة وتدريب العاملين على كيفية الاخلاء الآمن المنظم.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان له، أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، نفذت وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بأقسامها وإدارة المرور ومرفق الإسعاف خطة إخلاء طارئة لمقر مبنى ديوان المديرية وذلك فى حالة افتراضية لنشوب حريق بأحد ادوار المبنى او تعرضة لكارثة طبيعية عبارة عن زلزال.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن ديوان المديرية شهد إطلاق صافرات الانذار وإخلاء المبنى المكون من أربعة طوابق من 700 موظف بخلاف الجمهور المتردد على إدارات الديوان بعدد متوقع 600 مواطن والمبنى به اربع منافذ للهروب وتم إخلاء الرجال عن طريق سلم الطوارىء الخلفى وإخلاء السيدات من السلم العمومى بالاضافة الى مخرج باب التطوير وباب هيئة الأبنية التعليمية.

واوضح وكيل الوزارة، إنه تم فصل التيار الكهربائى وإستعداد أفراد الامن بطفايات الحريق ونزول جميع العاملين فى سرعة وامان نحو المخارج لاماكن التجمع مع الاحتفاظ بكافة الاجراءات الاحترازية والحفاظ والتدريب على نقل الحالات المصابة وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن فور سماع أجهزة الانذار من خلال خطوات واجراءات منظمة تم اتباعها، كما تم تنظيم حركة المرور بعد الاخلاء وغلق الشوراع المحيطة المؤدية الى مبنى المديرية مع تمركز سيارات الاسعاف والحماية المدنية والنقل الداخلى.

وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن قيام فريق الازمات والكوارث بالمديرية بالتعامل مع الحريق والحدث والاخلاء الآمن المنظم وتحديد مسالك للهروب والتجمع خارج الديوان فى نقطة الإلتقاء لحصر الأعداد.

وأشاد يوسف الديب وكيل الوزارة، بالاداء المتميز للعاملين ولأجهزة الحماية المدنية وقوات الدفاع المدنى أثناء تنفيذ خطة الاخلاء وفرض كردون أمنى حول مبنى المديرية وقدرة المرور على تغيير الاتجاهات المرورية وجاهزية مرفق الاسعاف لنقل المصابين وتوفير طفايات الحريق مؤكداً على أن هذه التجربة تعد خطوه جيدة على طريق ادارة الازمات وقياس مدى جاهزية العاملين على التعامل مع أى حالة طارئة .