محمد عدوية يتألق في سهرة رمضانية.. صور

أحيا الفنان محمد عدوية حفلا غنائيا لصالح إحدى شركات العقار، وقدم سهرة رمضانية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وخلال الحفل قدم عدوية باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من الحضور منها: "سيبي روحك، ولا كان، يابنت السلطان، حبيبي فين ماتكون" وغيرها من الأغاني، وهو من تنظيم محمد منصور.

محمد عدوية يشارك في غناء تتر مسلسل "منتهي الصلاحية" في رمضان الجاري، برفقة دبل زوكش، وهو من كلمات محمد حسني، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الوايلي.

ومسلسل "منتهي الصلاحية" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين.