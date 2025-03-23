لامين يامال أول صائم فى تاريخ المنتخب الإسبانى

سلطت الصحافة الإسبانية، فى الآونة الأخيرة، الضوء نحو صيام لامين يامال لاعب برشلونة، أثناء مشاركته في معسكر منتخب الماتادور كأول لاعب فى تاريخ المنتخب يخوض تلك التجربه.

حيث بات لامين يامال نجم برشلونة، أول لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يصوم شهر رمضان أثناء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، ليجذب كل الأضواء نحوه باعتبارها تجربة مثيرة.

ويخوض منتخب إسبانيا معسكرًا في شهر مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت المواجهة الأولى قد انتهت في روتردام بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وشارك يامال صاحب الـ17 عامًا، أساسيا في مواجهة الذهاب أمام هولندا، وتم استبداله في الدقيقة 66.

وتتجه انظار وسائل الإعلام الإسبانية، نحو أداء يامال في مباراتي هولندا، في ظل تمسكه بالصيام وفقا لشريعته الإسلامية.

وصرح يامال فى وقت سابق بأن الصوم لا يؤثر على مستواه، بدليل أنه قدم العديد من المباريات الرائعة بقميص برشلونة في شهر رمضان المبارك.



وقال يامال في تصريحاته عن طقوسه في رمضان: "أستيقظ الساعة الرابعة فجرًا لأشرب الماء، ثم أتبع نفس روتين زملائي، باستثناء وقت الأكل (لأنه يصوم)، أنا بخير جسديًا وذهنيًا".