وكيل تعليم البحيرة يتفقد المدرسة الدولية بدمنهور.. صور

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة اليوم الدراسى وانتظام الطلاب وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وذلك إلتزامًا بتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور التى تضم 96 تلميذ وتلميذة بواقع فصلين.

وخلال تفقده تابع انتظام التلاميذ داخل الفصول وشاركهم احتفالهم بعيد الأم وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما شهد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، حصة التربية الرياضية وتفاعل مع التلاميذ داخل فناء المدرسة.

وإطمأن وكيل الوزارة، على انتظام الدراسة وكافة الأنشطة بالمدرسة وتوافر كافة الامكانات اللازمة من فصول مجهزة بالشكل الذى يتناسب مع طبيعة المدرسة وتجهيزاتها وكذا توافر المعلمين الأكفاء المتميزين واتباعهم الطرق الحديثة فى التدريس.

عقد يوسف الديب وكيل الوزارة، اجتماعا مع معلمى المدرسة بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية حثهم على بذل كافة الجهود لتوفير البيئة التعليمية المناسبة والعمل على نشر ثقافة المدارس الدولية وتلك النوعية من المدارس ذات الجودة العالية على مستوى محافظة البحيرة.

وتجدر الاشارة الى ان المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور، هى أحد المنارات التعليمية بالبحيرة والصروح التعليمية وتعد من الخطوات الهامة التى اتخذتها الدولة والمشروعات القومية التى تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالية وتعمل على تنمية مهارات وقدرات الطلاب وتخربج اجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا والتقدم على أعلى قدر من العلم والمعرفة.

وفى ختام جولتة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور الميدانى على جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية من خلال لجان المتابعة وجولات مديرى عموم الادارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية والتواجيه المختلفة وذلك لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية والمنتج التربوى المتميز والمتطور لأبنائنا الطلاب.