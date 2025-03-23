أحمد ماهر: والدي كان يعاقبني بالشومة وربيت أولادي بالكرباج مثل المماليك

تحدث الفنان أحمد ماهر عن طرق عقاب والده له في طفولته، مشيرًا إلى أنه لم يكن متعمدًا إيذائه.

وتابع أحمد ماهر خلال لقائه ببرنامج "أوضة ضلمة" مع الإعلامية إنجي هشام على قناة “هي”: أبويا كان يعاقبني بالشومة وليس الكرباج وهذا عن غير عمد فقد كانت الشومة أقرب حاجة ليده، وهذا طبيعي في حي بولاق، وأنا دماغي كلها خبطات من الشوم وده اتسبب في إصلاحيً وتهذيبي".

وتابع ماهر عن تربية أبنائه وقال: "أنا شفت تربية والدي العصامية وحرصه على أنه ينشأ ولاده رجالة لكونه في حي شعبي، أنا كمان كنت حريص أن ولادي يطلعوا رجالة بهذا بالشكل، وتربية الولاد زي تربية المماليك مجرد ما يشوف النظرة يعرف إن الكرباج جاي".

وكان آخر أعمال أحمد ماهر مسلسل “صيد العقارب”، وقدم من خلاله شخصية صعيدية، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، ورياض الخولى، وسيمون، محمد علاء، أحمد ماهر ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.