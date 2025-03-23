محمد سليمان عبد المالك: الشخصيات في "شباب امرأة" مأخوذة من الرواية

قال السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إنه كان لديه تخوف من أن توجد مقارنة بين الممثلين في فيلم “شباب امرأة” والمسلسل، ولكن من يقدم شخصية في المسلسل هو لا يقدم شخصية الممثل الذي قدم نفس الدور في الفيلم، وإنما يقدم الشخصية المكتوبة في الرواية، فالشخصيات التي في المسلسل هي شخصيات الرواية والرواية كانت مكتوبة وتم تحويلها إلى فيلم ثم حولتها إلى مسلسل.

وأوضح محمد سليمان عبد المالك، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك العديد من الأعمال الأدبية التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات، ولكن بالطبع لابد أن تكون هناك مقارنة بين الشخصيات التي في المسلسل والشخصيات التي ظهرت في الأفلام نظرا لارتباط الجمهور بهذه الأفلام، ولكن لابد أن ننتظر حتى نهاية عرض المسلسل ثم نحكم على العمل في النهاية، وليس أن يتم الحكم على العمل والمقارنة بين الشخصيات قبل أن يتم عرض المسلسل.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ويشارك يوسف عمر البطولة مع غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.