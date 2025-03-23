محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير وتوسعة ورصف طريق ترعة الزمر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع استكمال توسعة وتطوير ورصف طريق ترعة الزمر امتداد محور الفريق كمال عامر في نطاق مركز أوسيم بطول 3 كم، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لضمان جودة الأعمال مشددًا على أهمية الطريق في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين خاصة أنه يربط عدة محاور رئيسية.

كما وجه النجار بمتابعة دورية للأعمال الجارية والتأكد من تنفيذها وفق المعايير المطلوبة، مع توفير الإنارة الكافية للطريق وتحسين الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطرق لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشروعات