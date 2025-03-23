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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها للغد

المتهمة
المتهمة
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اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس استئناف  مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة علي حكم سجنها 15 سنة لجلسة الغد .

 

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها.


وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في امر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها  لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

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