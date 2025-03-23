محمد سليمان عبد المالك: "شهادة معاملة أطفال" تجربة جديدة بالنسبة لي ولمحمد هنيدي

قال السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إنه سبق وتعاون مع الفنان محمد هنيدي قبل مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، في مسلسلات إذاعية، ولكن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" هو أول عمل درامي يجمعهما سويًا، وكان من السهل التعاون مع محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث إن كواليس العمل معه رائعة وهو شخص متعاون للغاية.

وأشار محمد سليمان عبد المالك في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يعد تجربة جديدة بالنسبة له وبالنسبة لمحمد هنيدي، موضحا أنهم يعملون في المسلسل كفريق عمل ككل، حيث أن الأعمال الكوميدية تعتمد على تبادل الأفكار للخروج بأفضل ما يمكن من الكوميديا، والمسلسل اعتمد من خلاله على ورشة كتابة للخروج بأفضل ما يمكن من أفكار.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.