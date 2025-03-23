جارينا تكشف عن خارطة بطولات فري فاير للرياضات الإلكترونية 2025

أعلنت "جارينا"، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير ونشر الألعاب، عن خارطة بطولاتها للرياضات الإلكترونية لعام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تتضمن مجموعة من المنافسات الكبرى، أبرزها عودة بطولة "The Battle of Morocco" في أغسطس المقبل.

ينطلق الموسم ببطولة "FFMC Spring 2025" يوم 12 أبريل، والتي تعد المرحلة الأولى للتأهل إلى "FFMSC" في مايو، حيث سيتنافس الفائز فيها على فرصة تمثيل المنطقة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية "EWC 2025" بالرياض. كما ستقام بطولة "FFWS 2025" في إندونيسيا خلال نوفمبر، بمشاركة 18 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا.

ستتاح فرصة التأهل لهذه البطولة من خلال "FFMC Summer 2025" في يوليو، تليها "FFWS MEA 2025" في سبتمبر، حيث سيحصل الفائز بها على مقعد في النهائيات العالمية.

وتعزيزًا لدور المرأة في الرياضات الإلكترونية، تستضيف "جارينا" في أكتوبر المقبل بطولة "FF MEA Ladies"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مهارات اللاعبات في المنطقة.

كما تعود بطولة "The Battle of Morocco" في أغسطس، بعد نجاح نسختها الأولى عام 2024، والتي استقطبت أكثر من 4000 مشجع. وستشهد البطولة هذا العام مشاركة 12 فريقًا من النخبة، إلى جانب فرق الهواة، وسط أجواء حماسية تشمل عروضًا ترفيهية موسيقية.

تواصل "جارينا" التزامها بتطوير مشهد الرياضات الإلكترونية عالميًا، حيث تُعد "فري فاير" واحدة من أكثر الألعاب تحميلاً على الهواتف المحمولة، وتستمر في تقديم تجارب تفاعلية ممتعة لمجتمع اللاعبين في الشرق الأوسط وإفريقيا.