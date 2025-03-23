محافظ البحيرة: تنفيذ مشروعات بتكلفة 6 مليارات و900 مليون جنيه في قطاعي مياه الشرب والصرف

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تشهد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات عظيمة ومتسارعة على كافة الأصعدة، وهي خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأشارت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى توفير مياه شرب نقية وتحسين خدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة.

وقد قام المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة بنشر إنفوجراف يوضح المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع ، حيث تعمل محافظة البحيرة على تنفيذ 55مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي استثمارات تصل إلى 6.9 مليار جنيه، تم تنفيذ 3 مشروعات باجمالى 607 مليون جنيه ، وجارى العمل بعدد 52 مشروع بتكلفة 6.3 مليار جنيه.