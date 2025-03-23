ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ مشروعات بتكلفة 6 مليارات و900 مليون جنيه في قطاعي مياه الشرب والصرف

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تشهد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات عظيمة ومتسارعة على كافة الأصعدة، وهي خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأشارت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى توفير مياه شرب نقية وتحسين خدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة.

وقد قام المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة بنشر إنفوجراف يوضح المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع ، حيث تعمل محافظة البحيرة على تنفيذ 55مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي استثمارات تصل إلى 6.9 مليار جنيه، تم تنفيذ 3 مشروعات باجمالى 607 مليون جنيه ، وجارى العمل بعدد 52 مشروع بتكلفة 6.3 مليار جنيه.

البحيرة الجمهورية الجديدة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الدولة المصرية الصرف الصحى جاكلين عازر محافظ البحيرة جاكلين عازر قطاع مياه الشرب والصرف الصحى محافظة البحيرة محافظ البحيرة مياه الشرب والصرف الصحي