كنز تتعاون مع مصر الخير لتعزيز المساهمة المجتمعية عبر التجارة الإلكترونية

أعلنت منصة "كنز" (Kenzz)، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة "مصر الخير"، بهدف تعزيز دور التجارة الإلكترونية في دعم المبادرات المجتمعية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

تتيح هذه الشراكة إدراج "مصر الخير" كبائع رسمي على تطبيق "كنز" خلال شهر واحد، مما يسمح للمستخدمين بالتبرع مباشرة لدعم برامج المؤسسة بسهولة. كما تعمل "كنز" على الترويج لمبادرات المؤسسة الرمضانية عبر منصاتها المختلفة، لتشجيع العملاء على المساهمة في جهودها الخيرية.

وفي إطار التعاون، شارك موظفو "كنز" في مبادرة "كرتونة الخير"، حيث قاموا بتجهيز 350 كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية.

وأكد أحمد عاطف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كنز"، أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد منصة للمعاملات، بل أصبحت أداة لإحداث تأثير اجتماعي حقيقي، مشيرًا إلى أن دمج التبرعات داخل تجربة التسوق يجعل المساهمات الخيرية أكثر سهولة وسلاسة.

من جانبه، أوضح طاهر الخطيب، رئيس قطاع التسويق بمؤسسة "مصر الخير"، أن التعاون مع "كنز" يعزز قدرة المؤسسة على الوصول إلى جمهور أوسع، وتسهيل عمليات التبرع عبر التجارة الإلكترونية، مما يسهم في دعم المحتاجين خلال الشهر الفضيل.

تعكس هذه الشراكة التزام "كنز" باستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، حيث تسعى إلى تحويل تجربة التسوق اليومية إلى فرصة للعطاء، وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي في مصر.