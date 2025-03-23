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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تدشن أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا

ألمانيا
ألمانيا
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يجري بناء منشأة واسعة النطاق للهيدروجين الأخضر في ألمانيا مع إمكانية الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير مادة وسيطة كيميائية مستدامة.

 وقالت منصة " اويل برايس " اليوم أنه على الرغم من الخطط الطموحة، يواجه قطاع الهيدروجين الأخضر تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم كفاية اتفاقيات الإقبال، والحاجة إلى تدابير سياسية قوية.

وأضافت المنصة" أنه في حين يوصف الهيدروجين الأخضر بأنه عنصر رئيسي في انتقال الطاقة النظيفة، إلا أن هناك جدلًا حول ما إذا كان الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الطاقة المتجددة".

وبحسب المنصة..فإن أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في أوروبا في ألمانيا، تعمل مع إمكانية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 72000 طن متري سنويًا.
 

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