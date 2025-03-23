وزير الرياضة يفتتح مركز شباب محمد صلاح بنجريج بعد تطويره

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء "مختار عبد اللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مركز شباب "محمد صلاح" بمسقط رأسه اللاعب العالمى بقرية نجريج بمحافظة الغربية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجهيزه بأحدث الإمكانيات، تكريماً لنجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

حضر الافتتاح اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية نائباً عن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ولفيف من القيادات الشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الرياضة، أن افتتاح المركز يمثل تقديراً للمساهمات الكبيرة التي قدمها النجم محمد صلاح للمنتخب الوطني، خاصة في ظل كونه نموذجاً يحتذى به للشباب المصري والعربي، موضحاً أن هذا المركز سيكون له دور بارز في دعم وتنمية المواهب الشابة وتوفير بيئة رياضية متميزة لأبناء المنطقة، لافتا أن "محمد صلاح هو فخر لمصر وللعالم العربي، ومن أبرز قصص النجاح في الرياضة المصرية على المستوى العالمي، فهو نموذج يحتذى به للشباب المصري الطموح، وإنجازاته في كرة القدم مع نادي ليفربول والمنتخب الوطني جعلته مصدر إلهام للشباب المصري والعربي في جميع المجالات، ونحن فخورون بأننا نحتفل به من خلال هذا المشروع الذي يحمل اسمه"، وأن مركز شباب محمد صلاح سيكون مركزاً رياضياً نموذجياً، يضم أحدث المرافق والمعدات الرياضية، ومركزاً لتطوير مهارات الشباب في الرياضة، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة رياضية متميزة في جميع أنحاء مصر."

وعقب الافتتاح تفقد وزير الشباب والرياضة واللواء "مختار عبد اللطيف" معرف الحرف اليدوية للأندية الفتاة والمرأه والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية"، كما تفقد مشروع "ألف بنت ألف حلم" الذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وايضاً العروض الرياضية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

جدير بالذكر أن الأعمال المنفذة داخل مركز شباب محمد صلاح والذي يقع علي مساحة ٩١٠٠ متر، تشتمل على ملعب قانوني بنجيل صناعي على مساحة ٤٦٠٠ متر، مزود بالمدرجات تسع ١٠٠٠ متفرج، وتضم غرف خلع الملابس وغرفة حكام، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المبنى الخدمي والذي يضم قاعة مؤتمرات وصالة رياضية ومكتبة وغرفة حاسب آلي، ومنطقة أطفال.

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