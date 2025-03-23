في أجواء رمضانية.. جامعة أسيوط تشارك في الإفطار الجماعي لنقابة الصيادلة

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، شارك الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الإفطار الجماعي الذي نظمته نقابة صيادلة أسيوط، وذلك بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور علاء حي الله، نقيب الصيادلة بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، والشخصيات العامة، وأعضاء النقابة، بمشاركة أكثر من 500 صيدلي وأسرهم، في أجواء رمضانية مميزة ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالدور البارز لنقابة الصيادلة في تقديم خدمات متميزة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030، مؤكدًا أهمية مواكبة الصيادلة للتطور العلمي والصناعي في المجال لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مشيدًا بالتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق ذلك.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الترابط بين مؤسسات الدولة المختلفة، وتعكس قيم التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع.

كما أشاد الدكتور محمود عبد العليم بالأجواء الودية التي سادت الإفطار، مؤكدًا دور نقابة الصيادلة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الصيادلة في خدمة المجتمع.

وفي ختام الفعالية، أعرب الدكتور علاء حي الله، نقيب الصيادلة بأسيوط، عن شكره وتقديره لجميع الحضور على تلبية الدعوة ودعمهم المستمر للقطاع الصحي والصيدلي، مشيرًا إلى أن الإفطار الجماعي يعد تقليدًا سنويًا تحرص النقابة على تنظيمه، تعزيزًا للروابط الاجتماعية بين الصيادلة وأسرهم، وترسيخًا لقيم التآخي والتواصل بين أعضاء المهنة.

