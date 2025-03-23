خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر

نظم مركز Berytech للابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع Icealex وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مائدة مستديرة لمناقشة سبل تطوير التجمعات الصناعية في مصر، بمشاركة نخبة من المستثمرين الصناعيين وخبراء الاقتصاد وصناع السياسات.

جاءت هذه المبادرة ضمن برنامج EuroMed Clusters Forward، الذي تديره شبكة الاستثمار الفرنسية "أنيما - ANIMA"، لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وشملت المناقشات أبرز التحديات التي تواجه التجمعات الصناعية في مصر، وأهمية وضع إطار تنظيمي واضح لدعم نموها، حيث استعرضت Icealex دراسة بحثية كشفت عن وجود 275 منطقة صناعية و145 تجمعًا ناشئًا، مع توصيات بوضع سياسات تنظيمية لتعزيز إمكاناتها.

بناءً على هذه الدراسة، تم إعداد استراتيجية وطنية لتنمية التجمعات الصناعية، بدعم من جهات حكومية ومنظمات دولية، تضمنت وضع سياسات لإدارة المناطق الصناعية، وإنشاء وكالات تنمية إقليمية، وتحفيز التمويل والاستثمار، إلى جانب تعزيز التعاون مع مراكز الابتكار والمؤسسات البحثية.

شهدت المائدة المستديرة جلسات نقاشية حول تنفيذ هذه السياسات، وسبل توسيع نطاق التجمعات الصناعية من خلال الابتكار والشراكات، حيث شكلت منصة تفاعلية لتعزيز التعاون بين صناع القرار، والمؤسسات المالية، والجهات الصناعية، بهدف تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

يواصل برنامج EuroMed Clusters Forward جهوده في تعزيز التجمعات الصناعية بالمنطقة عبر تقديم نماذج حوكمة واستراتيجيات استدامة مالية، فيما تستعد Berytech لتنفيذ إجراءات رئيسية في مصر، تشمل تشكيل لجنة وزارية مشتركة، ووضع إطار قانوني واضح، وإطلاق حملة توعية لتعزيز التنمية الصناعية.