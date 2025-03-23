جامعة أسيوط تنظم مهرجان "الأسمار الكشفية" لتعزيز الأنشطة الطلابية

نظمت جامعة أسيوط مهرجان "الأسمار الكشفية لجوالي وجوالات كليات الجامعة" في الفترة من 16 إلى 20 مارس، وذلك في القرية الأولمبية، بهدف تنمية روح التعاون والمشاركة بين الطلاب. جاء المهرجان تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أن هذا المهرجان يعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين طلاب الكليات المختلفة، إلى جانب تحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تشكل جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية. كما أشاد بدور أنشطة الجوالة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، ومساعدة الطلاب على خدمة المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والعطاء.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن المهرجان تضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة، شملت الحركات الكشفية، والأغاني الدينية والكشفية، وأغاني تعريفية لأفراد العشيرة، كما شارك منتخب الجامعة للجوالة في فقرات سمرية ضمن فعاليات المهرجان، مضيفا أن هذه الأنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزز روح المشاركة والتفاعل في بيئة جامعية تحفّز على التعاون والإبداع.

وشارك في المهرجان 100 طالب وطالبة يمثلون 7 كليات، وهي: الآداب، التجارة، الحقوق، التمريض، التربية للطفولة المبكرة، الخدمة الاجتماعية، وعلوم الرياضة. وأسفرت النتائج عن فوز كلية الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول، تلتها كلية الآداب في المركز الثاني، ثم كلية الحقوق في المركز الثالث.

وجاء تنظيم المهرجان بمشاركة الأستاذ محمد سيد، مدير إدارة نشاط الجوالة، والطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب صلاح النديم، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب كريم أسامة، أمين لجنة الجوالة، والطالب طارق مصطفى، أمين مساعد لجنة الجوالة. كما ضم فريق التحكيم كلًا من الأستاذ إسماعيل هاشم، والأستاذ شريف عبد المنعم من إدارة الجوالة والخدمة العامة.

