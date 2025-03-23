إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بتكثيف الجهود لرصد وإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإسترداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس تنفيذ عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1435 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية حتي الآن 347 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 14872 متر مربع.

من الجدير بالذكر أن الموجة الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل ، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.