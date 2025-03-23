جامعة أسيوط تشارك في أمسية دينية بقرية العيسوية

في إطار دورها المجتمعي ودعمها للأنشطة الدينية والثقافية، شاركت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في حفل إفطار وأمسية دينية بقرية العيسوية، التابعة لمركز أسيوط، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 مارس، لتكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة الشيخ عبد المعز محمد فرحات لحفظ القرآن الكريم.

شهدت الأمسية حضور اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، والدكتور محمود سعد جاهين، وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أسامة عبد المعز محمد فرحات، نائب رئيس محكمة النقض، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والدينية والقضائية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين.

وجاءت مشاركة جامعة أسيوط بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أهمية هذه المسابقات الدينية في تشجيع الأجيال الناشئة على حفظ القرآن الكريم، موضحًا أن المنافسة في حفظ كتاب الله هي من أرقى أشكال التنافس، وتسهم في نشر تعاليم القرآن الكريم وتعزيز الأخلاق الإسلامية في المجتمع.

وأضاف أن الجامعة تحرص على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل صالح متمسك بقيمه الدينية والأخلاقية، موجهًا الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المسابقة، وداعيًا إلى استمرار مثل هذه الفعاليات سنويًا.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن مثل هذه المسابقات تعزز العلاقة الروحية للمشاركين بكتاب الله، وتساعد في تحسين مهارات التلاوة وإجادة أحكام التجويد، معربًا عن سعادته بالتواجد بين حفظة كتاب الله.

وشهدت الأمسية تكريم الفائزين في جائزة الشيخ عبد المعز محمد فرحات لحفظ القرآن الكريم، حيث تم توزيع شهادات التقدير وجوائز مادية قيمة على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات حفظ القرآن كاملاً، ونصفه، وربعه، إضافة إلى مسابقة البراعم لحفظ ثلاثة أجزاء، وجزء واحد من القرآن الكريم.

كما تم تكريم الفائزين في جائزة المستشار عبد الرحيم الفيل للأصوات الندية (مزامير داوود)، ومسابقة حفظ الحديث الشريف (الأربعين النووية)، تقديرًا لجهودهم في تلاوة كتاب الله وحفظه وفق الأحكام الصحيحة.

