ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شاهد| وزير الدفاع يشارك عددا من مقاتلى قوات الدفاع الجوى الإفطار

وزير الدفاع
وزير الدفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  عدداً من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. 
ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين ، وإعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلها مقاتلى قوات الدفاع الجوى لحماية سماء مصر على مدار الساعة وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف؛ 
مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوى وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

كما استعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع فى المنطقة وإنعكاساتها على الأمن القومى المصرى، وطالب رجال قوات الدفاع الجوى بالاستمرار فى بذل الجهد والتدريب الجاد للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى والإرتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها لتظل قوات الدفاع الجوى فى أعلى درجات الجاهزية للذود عن سماء مصر ضد كافة التهديدات.

https://youtu.be/J6O_FlqLKo4?si=xqxm6u-xYGPv1tRw

1000064385
1000064385
1000064386
1000064386
1000064382
1000064382
1000064381
1000064381
1000064384
1000064384
1000064383
1000064383
القوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة الإفطار الإنتاج الحربي قوات الدفاع قوات الدفاع الجوي قادة القوات المسلحة