إياد نصار يرافق حسن عبدالودود حتي الأيام الأخيرة من رمضان

يستمر النجم إياد نصار في تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ظلم المصطبة" حتي الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث تم تصوير العديد من المشاهد في شوارع القاهرة والجيزة، وعلى الجانب الآخر حصل إياد نصار على العديد من إشادات النقاد والجمهور عن دور "حسن عبدالودود" في المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحول تعليقات الجمهور بأن العمل يشبه حياتهم قال إياد أنه يحب أن يشعر الجمهور بأن العمل يشبههم ويقترب من واقعهم وشكلهم فلا يشعرون بالغربة في أثناء المشاهدة ولا بد أن تعلو أصواتهم إذا شعروا بالغربة في أعمال أخرى، وأضاف أن جميع من في العمل يبذل مجهود كبير كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة رغم ضغط العمل في شهر رمضان إلا أنهم حريصون على الاهتمام بأدق التفاصيل ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأكد إياد أنه يحب هذا النوع من الأعمال الفنية التي تطرح تساؤلات هامة وقضايا تهم المجتمع على الرغم من صعوبتها وتعبه من تقديم الشخصيات المركبة إلا أنه شخصيا ضد فكرة الأحكام المطلقة ولا يحب جلسات المصطبة والنميمة التي في نهايتها حكم على البشر، وأكد نصار أن المسلسل يناقش هذه القضية الهامة، فكرة الاقتراب من الخطأ حتى لو لم ترتكبه فالمجتمع يحاسبك عليه وكأنك أخطأت تماما، وهذا الشئ يحتاج إلى وقفة وهذه الأعراف تحتاج إلى مراجعة.

مسلسل "ظلم المصطبة" يخوض رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات، خلال 15 حلقة، ويشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي وهاني خليفة، وإنتاج شركة united studios.