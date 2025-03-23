محافظ القليوبية يتابع فرحة حفل إفطار الأطفال اليتامى بقرية أجهور الكبرى

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حفل إفطار جماعى للأطفال اليتامى والغير قادرين بقرية أجهور الكبري التابعة لمركز ومدينة طوخ بحدائق القناطر الخيرية.

جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الري بالقليوبية والادارة العامة لري قناطر الدلتا.

وقدم المحافظ منحة جبر الخواطر بالموافقة على السماح بدخول الأطفال والتنزه داخل حديقة عفلة بالقناطر الخيرية مجانيا بهدف رسم الفرحة والسعادة على وجوههم فى شهر الكرم والخير والبركات وشعورهم أن الدولة حريصة على فرحة وسعادة كافة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها وقطاعتها الخدمية تدعم أبنائنا من الأطفال اليتامى والغير قادرين بكافة مدن وقرى المحافظة حتى يشعر كل طفل من هذه الفئات أننا بمثابة الأب والسند لهم من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم فى شتى المجالات من أجل إسعادهم وفرحتهم وشعورهم أننا جميعا عائلة وأسرة واحدة يجمعنا الخير والمحبة.

وأوضح محافظ القليوبية أن فرحتنا لا تكتمل سوى بفرحة هؤلاء الأطفال اليتامى والغير قادرين وما نجتهد فى فعله لهم هو حق أصيل لهم وواجب علينا جميعا أن لا ننسى أى طفل يتيم أو غير قادر فكان لزاما علينا أن نبادر فى دعم مبادرات الخير لإدخال الفرحة والسعادة بشتى أنواعها على هؤلاء الأطفال والفئات الغير قادرة والسؤال عليهم وتقديم يد العون والدعم لهم حتى تكتمل فرحتنا جميعا بفرحة وسعادة هؤلاء الأطفال اليتامى والغير قادرين مشيرا أن القيادة السياسية تعمل وتساهم بشكل كبير فى خدمة وسعادة وتلبية احتياجات كافة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ووجه القائمين على تنظيم حفل يوم الإفطار السنوى بالجهود الذاتية للأطفال اليتامى والغير قادرين بقرية أجهور الكبرى بمدينة طوخ الشكر والتقدير للسيد المحافظ ومسئولى وزارة الرى على دعمهم فى فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال داخل حدائق القناطر الخيرية لتناول وجبات الإفطار وسط الحدائق والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها القناطر الخيرية والتى كانت بمثابة رحلة ترفيهية للأطفال اليتامى والغير قادرين لرسم الفرحة والسعادة عليهم فى الشهر الكريم والاستمتاع بكافة الألعاب والفقرات الترفيهية مثل التنورة والدب والغوريلا والساحر وغيرها من الفقرات المختلفة وقضاء وقت ممتع وسهرة ذات أجواء رمضانية على ضفاف نهر النيل بالقناطر الخيرية.