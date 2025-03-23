تأجيل محاكمة متهمين بخلية داعش قنا

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. اليوم الأحد، تاجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" لجلسه ١٢ مايو



وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة ارهابية بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.