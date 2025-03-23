دفاع مضيفة طيران التجمع يستشهد بواقعة قاتلة ابنها بالشرقية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،الي دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.

قدم الدفاع عن المتهمة " حافظة مستندات إلى هيئة محكمة مستأنف جنايات القاهرة، في إطار الدفاع عنها أمام القضاء.

وتضمنت المستندات صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة "هناء ح."، التي أدينت في واقعة قتل ابنها بمحافظة الشرقية، وذلك في القضية رقم 844 لسنة 2023 كلي الزقازيق.

وأشار الدفاع إلى أن تقرير مستشفى العباسية للطب النفسي أكد مسؤولية المتهمة عن تصرفاتها وسلامتها العقلية، إلا أن اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي بجامعة الزقازيق أثبتت عكس ذلك، وهو ما أدى إلى صدور حكم ببراءتها لاحقًا.

كما شملت حافظة المستندات صورة ضوئية من حكم محكمة جنايات الزقازيق في القضية ذاتها، والذي انتهى ببراءة المتهمة وإيداعها داخل مستشفى للأمراض النفسية، استنادًا إلى تقرير اللجنة الخماسية.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها.



وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في امر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.