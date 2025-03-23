نائب وزير التموين يحرر محضرا لمخبز يتلاعب بوزن الرغيف بالقاهرة

أجرى اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة شملت عدداً من المنشآت التموينية، حيث تم ضبط أحد المخابز البلدية يتلاعب بوزن رغيف الخبز المدعم.

وأكد أبو المجد أن الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها ووصول الدعم لمستحقيه.

وتفقد نائب الوزير مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى عدد من المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومجمع استهلاكي.

وخلال الجولة، تم تحرير محضر ضد أحد المخابز البلدية بعد ضبطه متلاعباً بوزن الرغيف المدعم بنقص قدره 20 جراماً عن الوزن المقرر، حيث شدد أبو المجد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين.

وقال نائب الوزير نحن حريصون على متابعة جودة الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.

وشدد أبو المجد على أهمية قيام مديريات التموين بالتأكد من صرف الزيادات المقررة على البطاقات التموينية، والتي تشمل 125 جنيهاً لبطاقة الفرد الواحد، و250 جنيهاً للبطاقة التي تشمل فردين، مؤكداً أن الوزارة تتابع بدقة عملية الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الوزير بشأن التواجد الميداني والمرور على جميع المنشآت التموينية والتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المحددة، مشيراً إلى أن الجولات المفاجئة تعد وسيلة فعالة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

وشملت الجولة أيضاً متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود تلاعب في الأسعار أو الكميات، حيث أكد نائب الوزير أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وضمان استقرار الإمدادات البترولية.

من جانبه قال نصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنظومة الدعم، مشيراً إلى وجود تعليمات مشددة بمتابعة المخابز ومحطات الوقود وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على توافر السلع والخدمات التموينية، مؤكداً أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات.