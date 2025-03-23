مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة النوبارية، أمام قرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار مينا اشرف سكرتارية حسن ياسن، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من العميد محمد حمودة مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكى بترعة النوبارية، أمام قرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة ربة منزل، واصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة النوبارية، مما أدى إلى اصابة كل من: هشام مندوه عبدالقادر، وسيم هشام عبد القادر، محمود صبحى، بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة "الاء عبد الله ابو حميد"، 28 عامًا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضراللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.