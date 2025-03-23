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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 50 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 50 ألف شهيد، والإصابات إلى 113،274 منذ 7 أكتوبر 2023.


وأوضحت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - بأنه من بين الحصيلة 673 شهيدا، و1،233 مصابا منذ 18 مارس الحالي، مشيرة إلى أن 41 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و61 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الاسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء العدوان الإسرائيلي قطاع غزة