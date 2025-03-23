عرض فيلم دنيا وأميرة حلب ضمن أسبوع "صدى الحرية.. قصتنا" بحلب

تشهد فعاليات أسبوع "صدى الحرية… قصتنا" التي تقام بحلب في ذكرى الثورة السورية عرض فيلم دنيا وأميرة حلب لماريا ظريف وأندريه قاضي، في تعاون بين كراسي كوليكتيف ومجموعة أورشينا للتمكين الثقافي، وذلك يوم الأحد 23 مارس الساعة 10 مساءً.

بصورة ساحرة وشاعرية يحكي الفيلم عن دنيا، البالغة من العمر ست سنوات، التي تغادر مدينة حلب مسافرة نحو عالم جديد بمساعدة أميرة حلب، وبعض من بذور حبة البركة في راحة يدها.



تمتع الفيلم بعروض واسعة النطاق في دائرة المهرجانات الدولية، حيث شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، ثم شارك في أكثر من 60 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا وعربيًا من بينهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومهرجان أجيال السينمائي، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وتم ترشيحه لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ.



دنيا وأميرة حلب من تأليف ماريا ظريف ويشاركها في الإخراج أندريه قاضي، وبطولة رشف عطايا، وإلزا مارديروسيان، ومانويل تادروس، وريا حيدر، وماريا ظريف، وتصوير ماري ميشيل لافلام، وهندسة الصوت لبيير إيف درابو.