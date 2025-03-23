محافظ المنوفية: تحرير 204 محضرا تموينيا خلال يومين

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات. تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 204 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنوع بين ما بين 125 محضر مخالفات مخابز و 79 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

واستمراراً في شن الحملات المكثفة على أماكن بيع الألعاب النارية تمكنت الوحدات المحلية لمركزي الباجور وبركة السبع من ضبط ما يزيد عن 3000 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها قبل ترويجها للأطفال ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين و استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستمر بنطاق المحافظة بما يضمن توافر السلع أمام المواطنين وحماياتهم ضد أي تلاعب.