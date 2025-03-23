شرقاوي وبداية علاقة عاطفية مع فرح في "منتهي الصلاحية"

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل منتهي الصلاحية ميلاد علاقة عاطفية بين شرقاوي (حسن مالك) وفرح ابنة صالح (محمد فرّاج)، حيث نرى على ملامحه مظاهر الإعجاب بها فبدأ يبحث عن حسابها ويسرح في صورها على إنستجرام، ما ينبئ بعلاقة قد لا تكتمل قد بسبب انتماء كل منهما لطبقة اجتماعية وثقافية مختلفة عن الآخر.

كان قد جمع بين شرقاوي وفرح (جيسيكا حسام الدين) عدد قليل من المواقف، بداية بحضور فرح مع والدها إحدى مباريات شرقاوي، مروراً بزيارة شرقاوي لوالدتها في المستشفى، ثم آخر موقف وأقواهم عندما أسعفها شرقاوي وأسرع لمساعدتها والوقوف في وجه رجل يتشاجر معها في الشارع بعد صدمت سيارته.



وبعد أن أثبت لها شهامته وتركها وغادر، تعود فرح إلى البيت لتتصل به وتشكره على مساعدته لها، فيشعر شرقاوي بالسعادة والخجل في ذا الوقت خاصة بعد أن أخبرته أنها قد بحثت عنه على انستجرام وأرسلت له طلب متابعة، ليقوم هو الآخر بالبحث عنها ويتأمل صورها.



هل يكتب لهذه العلاقة الاكتمال والنهاية السعيدة؟ خاصة وأن كل منهما ينتمي إلى طبقة اجتماعية مختلفة، فهي تدرس في إحدى الجامعات الدولية بينما تخرج شرقاوي من معهد التعاون، وتعيش فرح في بيت راق بإحدى المناطق الراقية بينما يعيش شرقاوي في شقة متواضعة بإحدى المناطق الشعبية.



من جهة أخرى نرى شرقاوي في مشهد مؤثر وهو يبكي في مواجهة بينه وبين شقيقته (ياسمين رئيس) بعد علمها بعمله في المراهنات، حيث اختنق وهو يعدد لها مبرراته للسعي في هذا الطريق، والتي من بينها الفقر والحاجة للمال، والعمل في وظائف عديدة متدنية، خاصة وأن مؤهله لم يساعده على الحصول على وظيفة تدر له دخلاً كافياً للمعيشة.



مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين.