8 أبريل.. محاكمة عاطلين في التشاجر واستعراض القوة بالمرج

حددت نيابة المرج 8 أبريل المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة التشاجر واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بسبب خلافهما حول أولوية المرور بالشارع وعند تدخل الأهالي للفض بينهما أطلقا أعيرة نارية بشكل عشوائي واستعرضا القوة تجاه المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.