ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

8 أبريل.. محاكمة عاطلين في التشاجر واستعراض القوة بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت نيابة المرج 8 أبريل المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة التشاجر واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بسبب خلافهما حول أولوية المرور بالشارع وعند تدخل الأهالي للفض بينهما أطلقا أعيرة نارية بشكل عشوائي واستعرضا القوة تجاه المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المرج عاطلين التشاجر ستعراض القوة اسلحة نارية