الجبهة الوطنية: الإدارة المتكاملة للمخلفات على رأس أولويات الحزب

عقدت أمانة البيئة والتنمية المستدامة بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأسبق، وتم وضع خطة العمل للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع أهداف الحزب وتوجهاته، وتحديد أولويات العمل واستراتيجية التعامل مع القضايا البيئية الملحة التي تمس حياة المواطنين وتؤثر على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

واستعرضت اللجنة الخطوط العريضة لخطة عمل الأمانة وتم التركيز على الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتحول الطاقي، ودعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع آليات استكمال الهيكل المؤسسي للأمانة، ودراسة الترشيحات المقترحة للمناصب القيادية، مع التأكيد على أهمية إتاحة الفرص للشباب والمرأة للمشاركة بفعالية في الأنشطة المختلفة، بما يساهم في تعزيز دور الحزب في تبني القضايا البيئية والتنموية على مستوى وطني.

واتفق الحضور على بدء العمل فورًا بمتابعة كافة القضايا البيئية ذات الصلة، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن إحداث تأثير حقيقي وإيجابي على المجتمع.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين، الدكتور أيمن مختار، والدكتور أحمد خليل، وأعضاء الأمانة.