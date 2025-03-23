ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على رفح الفلسطينية وخان يونس وغزة، حسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنّ المجلس الوزاري المُصغر «الكابنيت» صوت خلال اجتماع عُقد مساء أم لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، صوّت وزراء الكابينت لصالح إنشاء هيئة اشأنها تعزيز خطط إسرائيلية للضغط على القطاع، ما يعد استمرارًا لـ سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

استشهاد غارات إسرائيلية غزة خان يونس رفح الفلسطينية