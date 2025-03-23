تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركز شباب مدينة إدفو ، والذى يقع على مساحة 1500 م2 ، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وبتكلفة إستثمارية بلغت 12 مليون جنيه .

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركز شباب مدينة إدفو

ويتم إنشاؤه بواسطة أحد المستثمرين بنظام حق الإنتفاع لمده 11سنة ، وبإيجار شهرى تم تحديده وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لخدمة أهالى مدينة إدفو بالكامل بواقع 500 ألف نسمة ، ومن المقرر نهوه فى بداية مايو القادم .

أهمية توفير الأجواء الترفيهية للشباب لصقل مهاراتهم فى لعبة السباحة

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية إقامة حمام السباحة بإعتباره هو الأول والوحيد داخل مركز ومدينة إدفو ليساهم فى توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى لعبة السباحة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم توفير المناخ المناسب أمام الفرص الإستثمارية للعمل على زيادتها في كافة المجالات وسط العديد من التيسيرات والتسهيلات وفقاً للرؤية التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتوسع في المشروعات بمختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين .

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