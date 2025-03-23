أحمد عبد العزيز: "العوضي" لفت نظري فنياً في مسلسل كلبش

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن الفنان أحمد العوضي لفت نظره منذ ظهوره والمشاركه في مسلسل "كلبش"، وكان له شكل فني جيد في ذلك الوقت.

وأوضح الفنان أحمد عبد العزيز في تصريحات خاصة لبرنامج "سابع سما" أن الموهبة والأداء كانت متوفره في العوضي بشكل كبير، وقدم دوره بشكل جيد.

وكشف عبدالعزيز عن الجانب الإنساني بعد التعامل مع الفنان أحمد العوضي وهو بطل دراما، من خلال مشاركته في مسلسل "فهد البطل" في الموسم الرمضاني، وأكد أن الفنان أحمد العوضي يتعامل إنسانياً بشكل رائع، وعلى مستوى تصريحاته الإعلامية والصحفية فهي جيدة.

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي، لوسي، عصام السقا، والإخراج محمد عبد السلام.