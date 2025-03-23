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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالقطامية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة 15 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالقطامية.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت (15 كيلو جرام) مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال إستعداد عاملى المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط (6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع") والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية  ، خرطوش"  المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

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