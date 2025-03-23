سلامة الغذاء: تفحص 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم , أنه في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 45 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1363 منشأة، كما أصدرت الهيئة 812 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة ، والتحفظ على 151 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، القليوبيةن الاسماعيلية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 67 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر وأسوان).

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات ( القاهرة، الدقهلية، القليوبية وقنا) .

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة حملات على بعض المجازر في بعض أحياء محافظات الجيزة، الاسماعيلية والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء وانتاج غذاء آمن.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل ( البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف) وغيرها، في محافظات (القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية وبور سعيد)، وقد تم تسجيل عدد 7 منشآت جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 633 منشأة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 26 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 42 مراكب/ سفن الصيد ، وتجديد تسجيل 2 مصنع أسماك بحرية.