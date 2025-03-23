الزراعة: حدائق الأسماك والحيوان بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين في عيد الفطر

أعلنت الحدائق التابعة للوزارة وهي الاسماك بالقاهرة وحدائق الحيوان بالمحافظات استعدادها لاستقبال المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك تحت إشراف د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .



وقال الدكتور عبدالستار شعوط مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك بالوزارة انه تم تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة لحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة العيد حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين،

بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية من اجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار

ياتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الاجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات وكذلك حديقة الأسماك بالقاهرة مشيرًا الى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات "الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية" .

جدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام بزيارة مفاجئة إلى حديقة الأسماك ووجه بضرورة الاهتمام بأعمال التطوير ونظافة الحديقة حتى تكون على استعداد تام لاستقبال المواطنين.



كما تجدر الإشارة الى إن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بالوزارة كانت قد قامت مؤخرا بأكبر حملة عرض ومبادلة "تدوير"للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن موعد الافتتاح التجريبي لحديقتى الحيوان والأورمان في سبتمبر القادم بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر حدائق الحيوان الأفريقية، حيث مازالت الحديقتين مغلقتين أمام الجمهور نظرا لأعمال التطوير الجارية حاليا.

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