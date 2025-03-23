للعام الثالث.. مائدة إفطار شارع سعيد القاضي بالعمرانية تتجدد بالمحبة والتآخي

في تقليد بات ينتظره الجميع بشغف، نظم أهالي شارع سعيد القاضي بمنطقة العمرانية بالحيزة، مائدة إفطار جماعي للعام الثالث على التوالي، في أجواء مفعمة بالمودة والتآخي. المبادرة التي بدأت بفكرة بسيطة من بعض سكان الحي، تحولت إلى عادة سنوية يشارك فيها الصغير والكبير، لتعزيز روح التضامن والمحبة بين الجيران.

أجواء رمضانية دافئة

على طول شارع سعيد القاضي، امتدت موائد الإفطار المليئة بأشهى الأطباق الشعبية والمشروبات الرمضانية، حيث تجمعت الأسر والأصدقاء في مشهد يعكس روح الشهر الكريم وقيم التعاون والتكافل. وقد تخللت هذه الأجواء أوقات من المرح والتواصل بين الأهالي، مما جعل المناسبة فرصة لتعميق أواصر العلاقات بينهم.

تنظيم وتكاتف مجتمعي

تولى مجموعة من الشباب المتطوعين إعداد المائدة وترتيبها قبل موعد الإفطار بساعات، مع الحرص على توفير أجواء مريحة وآمنة للجميع. وقد ساهم العديد من سكان الحي بمساهمات مادية وعينية، بهدف إنجاح هذه المبادرة واستمرارها عامًا بعد عام.

رسالة حب وتسامح

وفي حديث لبعض المشاركين، أعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذه المائدة السنوية، مؤكدين أنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طقوس رمضان في شارع سعيد القاضي. كما دعوا إلى استمرار هذا التقليد وتوسيع نطاقه ليشمل مزيدًا من المناطق المجاورة.

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