محافظ أسوان يشاهد إجراء عملية قسطرة للقلب لأحد الحالات بمستشفى النيل بإدفو

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لمنظومة العمل بمستشفى النيل التخصصى بإدفو على مشاهدة إجراء عملية قسطرة للقلب لأحد الحالات المرضية بالمستشفى فى ظل توافر أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة فى هذا المجال الطبى الدقيق .

محافظ أسوان يتفقد مستشفى النيل التخصصى بإدفو

ومستشفى النيل مدرجة بمشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستعد المحافظة للتطبيق الفعلى لها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأثناء جولته التفقدية تفقد الدكتور إسماعيل كمال مكونات وأقسام المستشفى الخدمات الطبية والعلاجية بها ، والتى تأتى فى ظل تقديم المحافظة للدعم الكامل للمنظومة الصحية بها لكى تؤدى رسالتها فى تقديم الرعاية لأكثر من 500 ألف نسمة بالشكل المطلوب .

العمل على قدم وساق لتجهيز 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة

وإكد محافظ أسوان على أنه بالتوازى يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وهيئات الرعاية الصحة والإعتماد والرقابة الصحية ، والتأمين الصحى لإنهاء وتجهيز 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ليتم تطبيق المنظومة الجديدة .

وخلال الجولة إستمع محافظ أسوان لشرح من الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عربى عبد العال مدير عام المستشفى عن هذا الصرح الطبى الكبير الذى يضم 3 مبانى ، و5 أدوار ، وتقع على مساحة 5200 م2 ، ويضم 255 سرير فى جميع التخصصات والأقسام، وقسم للغسيل الكلوى يضم 60 ماكينة ، وقسم الحضانات والذى يضم 20 حضانة، و11 سريرا للرعاية "مركزة وقلب " ، وجارى تجهيز موقع لتخصيصه لعناية الأطفال ، كما تضم المستشفى كذلك أقسام للأشعة المتنوعة والتحاليل ، فضلاً عن أحدث الأجهزة الطبية ، علاوة على الكوادر من أطقم الأطباء والتمريض .

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