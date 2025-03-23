حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى دار السلام

كشفت أجهزة الأمن ، حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعرض مواطن الفائز بجائزة برنامج مدفع رمضان لسرقة مبلغ مالى منه.

تابعت أجهزة وزارة الأمن، تداول منشور عبر أحد الحسابات عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعرض أحد المواطنين لسرقة جائزة مالية مقدمة له من خلال إحدى البرامج التلفزيونية حال تواجده بمنطقة دار السلام بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال الحاصل على الجائزة مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قرر بحدوث تدافع من المواطنين لمشاهدة التصوير ونفى سرقة المبلغ المالى منه ، وبسؤال شاهد الواقعة مدير الإنتاج لذات البرنامج أيد ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة، من ضبط القائم بالنشر مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إدعى قيامه بنشر الخبر بناءً على أقاويل بعض المواطنين دون معرفة الحقيقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية