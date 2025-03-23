عبد الغفار: فحص المقبلين على الزواج مبادرة للحفاظ على الصحة العامة للأسرة المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن فحص المقبلين على الزواج مبادرة للحفاظ على الصحة العامة للأسرة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: « مبادرة الرئيس السيسي للكشف على المقبلين على الزواج ه هى واحدة من مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن وصحة الأسرة المصرية والتي هى أساس المجتمع، وفى بداية إطلاق المبادرة كانت هناك الكثير من الأقاويل وأنه اجراء روتيني».

وتابع: «ولكن الحقيقة النهاردة وبعد ما يقرب من العام و 800 شهور، وبعدما لمس المقبلين على الزواج جدية الفحوصات وجدية التعامل مع فحوصات المقبلين على الزواج، بالإضافة الى الاثار الإيجابية الشديدة التي تنتج عن هذا الكشف والفحص للكثير من الأمراض».

وأكمل: «أصبحت هناك قناعة بأنه ليس إجراء روتيني ولكنه فى الحقيقة استثمار فى صحة الأسرة والمجتمع، ويعكس المبدأ الشهير " الوقاية خير من العلاج" ».

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