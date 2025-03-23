سلامة الغذاء: تسجيل وترخيص 108 منتجات أغذية خاصة و13 شركة الأسبوع الماضي

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 11 الصادر اليوم , وذلك عن الفترة من 15 – 21 مارس، عن عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 959 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 382 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 54 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 101 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 108 منتجات و13 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 345 منتج جديد، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات لمواقع تخزين القمح، كما تم تنفيذ 8 زيارات تفتيش على مضارب الأرز.



ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 272 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة ، الوادي الجديد ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 51 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، الفيوم، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الشرقية، الغربية، دمياط، القليوبية، المنوفية وكفر الشيخ.



وبناءً على تلك المأموريات الرقابية فقد تم تسجيل 4 فروع جديدة خلال الأسبوع ليصل عدد السلاسل المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1949 فرع لعدد 48 سلسلة تجارية.



وتم تسجيل 583 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 562 معاينة، فيما استوفت 391 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الاسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية والبحر الأحمر.



وتم تسجيل 7 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1265 مخزنًا.