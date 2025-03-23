مطربة الأوبرا سمية وجدى تحيى حفل عيد الأم بنقابة الصحفيين

أعلنت دعاء النجار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أن مطربة الأوبرا والممثلة سمية وجدى سوف تحيى حفل تكريم الأم المثالية فى الثامنة والنصف مساء اليوم بمسرح نقابة الصحفيين.

وأوضحت "النجار" أن الفنانة سمية وجدى وفرقتها الموسيقية ستقدم باقة من روائع زمن الفن الجميل ومنها أغنيات ست الحبايب وعيون القلب وبتونس بيك ومجموعة من الأغاني الطربية ومن المقرر اهدائها درع النقابة تقديرًا لما تقدمه من فن راقى.

وأشارت مقرر لجنة المرأة أنه يعقب الفقرة الفنية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، حيث قامت كل مؤسسة صحفية باختيار زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية دون تدخل من النقابة، كما يتضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.