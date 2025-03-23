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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام العملية التعليمية وتفعيل خطة الأنشطة بمدارس شرق الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة محمد معبد الابتدائية - إدارة شرق الفيوم التعليمية.

حيث تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الخامس الابتدائي ، وحصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، وقام بمناقشة التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابع وكيل الوزارة، تفعيل خطة الأنشطة بالمدرسة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل خطة الأنشطة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، وإتاحة بيئة جاذبة للتلاميذ إلى المدرسة من أجل جذب الطلاب إلى المدرسة.

كما عقد دكتور قبيصي إجتماع مع عدد من المعلمين بالمدرسة، لحثهم على تفعيل خطة الأنشطة ، ، مشيراً إلى أهمية دور الأنشطة في رفع المستوى التعليمي والتمهيد لجعل المدارس بيئة جاذبة ومشجعة على التفوق الدراسي، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التعبير عن أنفسهم وتنمية شخصياتهم بشكل إيجابي.

وتستهدف هذه الخطة تعزيز القيم التربوية والعلمية والثقافية لدى الطلاب، مما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة تدعم تطور شخصية الطلاب وتنمي مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، كما تعمل على :
1. تعزيز الروح التنافسية بين الطلاب.
2. تحفيز الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة المدرسية.
3. رفع مستوى الأنشطة الرياضية الثقافية والعلمية والفنية بمدارس الفيوم.
4. إعداد بيئة مدرسية جاذبة تشجع الطلاب على التفوق والابتكار.

كما أكد وكيل الوزارة ، على ضرورة تنوع الأنشطة وتغطيتها لمختلف المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية، والدينية بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تزويد الطلاب بتجارب تعليمية متكاملة تدعم قدراتهم الشخصية وتنمي مهاراتهم الحياتية، وتجعل المدرسة عامل جذب للطلاب.

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