ضبط عصابة السطو المسلح على فرع شركة مدفوعات إلكترونية في الجيزة

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة، كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة مبالغ مالية بالإكراه من فرع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس من أحد الموظفين بذات الفرع بقيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالإستيلاء على مبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالفرع"، مشيرة الى انه تم ضبط أحدهم فى حينه أثناء إستقلاله مركبة "التروسيكل" حال محاولته الهرب عقب إرتكاب الواقعة من قِبل القول الأمنى المعين للمرور بذات المنطقة وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه – سلاح أبيض).

وبمناقشته تم تحديد وضبط باقى المتهمين (أحدهم موظف سابق بذات الفرع وآخران") وبحوزتهم (طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.