سلامة الغذاء: 280 ألف طن رسالة غذائية مصدرة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 11 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 15 – 21 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 65 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 13 مصنعًا بعموم الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3821 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1764 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5320 رسالة بنحو 280 ألف طن بزيادة بلغت 60 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1545 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 57 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة وفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن لكل منها، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنف بنحو 100 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 18 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنف بنحو 86 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وروسيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 800 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 730 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 720 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1025 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1850 رسالة بنحو 334 ألف طن لعدد 853 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 240 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول الصويا ، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها رومانيا، روسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 568 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.