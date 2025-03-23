حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصل عن سرقة مبلغ مالي بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف حقيقة تداول منشور عبر أحد الحسابات عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعرض أحد المواطنين لسرقة جائزة مالية مقدمة له من خلال إحدى البرامج التلفزيونية حال تواجده بمنطقة دار السلام بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال الحاصل على الجائزة (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) قرر بحدوث تدافع من المواطنين لمشاهدة التصوير ونفى سرقة المبلغ المالى منه ، وبسؤال شاهد الواقعة (مدير الإنتاج لذات البرنامج) أيد ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته إدعى قيامه بنشر الخبر المشار إليه بناءً على أقاويل بعض المواطنين دون معرفة الحقيقة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



