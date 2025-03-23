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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب تبادلهما إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة أفادت بقيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة (محكوم على أحدهما بالسجن فى جنايتى "مخدرات ، شروع فى قتل") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى بنطاق محافظة الشرقية ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وإصابة "ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى" .. وضبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "40 كيلو جرام حشيش ، كيلو جرام هيروين" – 5 بنادق " آلية ، خرطوش" – طبنجة). 
 هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4 مليون جنيه). 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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