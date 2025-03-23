في نابلس.. رمضان بنكهة الصمود والتحدي بفلسطين (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان «في نابلس.. رمضان بنكهة الصمود والتحدي بفلسطين»، في شهر رمضان رغم الحصار والإقتحامات المتكررة التي تفرضها قوات الإحتلال الإسرائيلي يمتزج الصمود بروح الشهر الفضيل.

يواصل الأهالي في مدينة نابلس إحياء العادات الرمضانية رغم التضييق المفروض عليهم، وتتعرض لحصار قاسي ومدمر منذ بداية الحرب على غزة وماقبل الحرب على غزة، بحسب ماقاله أحد المواطنين الفلسطينيين.

أضاف خلال التقرير أن هذا الحصار يتمحور في أغلاق الحواجز الرئيسية بوجود مايزيد عن 80 حاجز حديدي وساتر يمنع خروج ودخول إلى هذه المحافظة وتأثرت الحركة الإقتصادية والتجارية بشكل كبير للغاية، وأن الحواجز تعرقل كل شئ.